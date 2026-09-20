20 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

धौलपुर

Dholpur: बारिश और जलभराव से हजारों हेक्टेयर में फसल बर्बाद

सैंपऊ उपखंड क्षेत्र में लगातार बारिश के चलते हजारों हेक्टेयर फसल जलमग्न हो चुकी है। जिसके चलते बाजरे की खड़ी फसल भी इस दफा खराब हो गई। मवेशियों के लिए चारे का भी संकट किसान के सिर पर मंडरा रहा है लेकिन प्रशासनिक अधिकारी का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है।
2 min read
Google source verification

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Sep 20, 2026

Dholpur news

सैंपऊ, खेतों में भरा पानी

Dholpur, सैंपऊ उपखंड क्षेत्र में लगातार बारिश के चलते हजारों हेक्टेयर फसल जलमग्न हो चुकी है। जिसके चलते बाजरे की खड़ी फसल भी इस दफा खराब हो गई। उसके दर्द को जानने के लिए सिस्टम से भी कोई कार्मिक नहीं पहुंच पाए हैं। जिम्मेदार चुनाव पर व्यस्त हैं और अन्नदाता के आंसू जलभराव में बह गए।

पिछले करीब 4 वर्षों से अधिक बारिश होने के कारण बसेड़ी क्षेत्र का पानी सैंपऊ क्षेत्र के सहरोली, सेमरा, कंूकरा, मकरा, फूटे का नगला, राजोरा खुर्द, कैंथरी, गोगली, ठाकुरदास का नगला, झीलरा, राजोरा कला, परौआ, कनासिल सहित दर्जनों गांवों में पहुंचता है। जिसके कारण जलभराव काफी बढ़ गया है। पानी अधिक होने से खरीफ की फसल बाजरा, मक्का सब्जी आदि सभी फसल नष्ट हो चुकी है जिसके चलते अन्नदाता अनाज के लिए तरस रहा है वही मवेशियों के लिए चारे का भी संकट किसान के सिर पर मंडरा रहा है लेकिन प्रशासनिक अधिकारी का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है।

बीधोरा का नगला पर बना एनीकट से भी बढ़ी समस्या

क्षेत्र में पिछले चार वर्षों से जलभराव बढऩे से कारण किसान की खरीब की फसल पूरी तरह बर्बाद हो रही है। वहीं दर्जनों गांव में रवी की फसल भी समय पर बुवाई नहीं हो पा रही है। जिसका प्रमुख एक कारण पार्वती नदी पर बीधोरा के नगला के पास बना एनीकट भी है। पूर्ववर्ती सरकार ने जमीन का जलस्तर बढ़ाने के उद्देश्य से पार्वती नदी पर जगह-जगह एनीकटों का निर्माण कराया गया था, लेकिन पिछले कई वर्षों से अधिक बारिश होने के चलते जल स्तर इतना बड़ा कि क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालत लगातार बने हुए यह एनीकट किसानों के लिए मुसीबत बन चुका है

- बाजरे की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। अभी भी खेतों में पानी भरा हुआ है। पिछले 4 सालों से प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। अगर नाले के निर्माण करा दिए जाएं तो इस समस्या से राहत मिल सकती है।

- अशोक, किसान

- बाजरे की फसल पककर तैयार थी लेकिन जल भराव के चलते पूरी फसल बर्बाद हो गई। पिछले कई वर्षों से हालत खराब है कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार का हमारे क्षेत्र के किसानों की ओर कोई ध्यान नहीं है।

- झम्मन सिंह राजपूत, किसान

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Sept 2026 11:28 am

Published on:

20 Sept 2026 11:28 am

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / Dholpur: बारिश और जलभराव से हजारों हेक्टेयर में फसल बर्बाद

बड़ी खबरें

View All

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Dholpur: भाजपा के राघवेन्द्र जाटव बसेड़ी नगर पालिका के निर्विरोध अध्यक्ष

dholpur news
खास खबर

Dholpur Politics: बिना चुनाव लड़े ही धौलपुर नगर परिषद के निर्विरोध सभापति चुने गए गिरीश गर्ग

Dholpur Council Chairman Girish Garg
धौलपुर

Dholpur: तीर्थराज मचकुंड मेले में उमड़ा आस्था का सैलाब

dholpur news
धौलपुर

Dholpur: राजाखेड़ा में कांग्रेस की अंजली बघेल और भाजपा की पूनम में मुकाबला

Dholpur news
धौलपुर

Dholpur: सरमथुरा में चेयरमैन पद पर कांग्रेस की दावेदारी, बाड़ेबंदी में 5 बड़े नाम

Dholpur news
धौलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.