Dholpur: तीर्थराज मचकुंड मेले में उमड़ा आस्था का सैलाब

मचकुंड मेले में जगह.जगह भंडारों का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं और साधु.संतों को भोजन कराया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने भंडारों में प्रसादी ग्रहण की। धार्मिक आयोजनों के चलते मेले में पूरे दिन आस्था और उत्साह का माहौल बना रहा।मेले की व्यवस्थाओं को लेकर मेला मजिस्ट्रेट एवं एसडीएम सुरेश राव लगातार मॉनिटरिंग करते नजर आए। उन्होंने मेले का बार-बार निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर प्रशासन की ओर से विशेष ध्यान दिया गया। एसडीएम राव ने बताया कि मेले में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और सुरक्षा सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होए इसके लिए प्रशासन की ओर से लगातार निगरानी रखी जा रही है।