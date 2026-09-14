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Dholpur Election Result 2026: धौलपुर के बाड़ी से कांग्रेस के लिए आई खुशखबरी, यहां देखें परिणाम

Bari Nagar Palika Election Result: बाड़ी नगर पालिका चुनाव 2026 में कांग्रेस 19 सीटों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। निर्दलीयों ने 12 वार्डों में जीत दर्ज की, जबकि भाजपा को 9 और बसपा को 2 सीटें मिलीं।
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धौलपुर

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Ashib Khan

Sep 14, 2026

Bari Nagar Palika Election Result

बाड़ी में कांग्रेस ने 19 सीटों पर दर्ज की जीत (Photo-patrika)

Dholpur Bari Nagar Palika Election Result: धौलपुर जिले की बाड़ी नगर पालिका चुनाव के परिणाम की तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। अब तक आए परिणामों में कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। कांग्रेस ने 19 वार्ड में जीत दर्ज की है, जबकि 12 वार्ड में निर्दलीय प्रत्याशियों को जीत मिली है। बीजेपी ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की है।

वार्डविजेतादल
1सोनियां माहौरभाजपा
2मुन्नी देवीनिर्दलीय
3अंजुम देवीकांग्रेस
4शरीफन बानोकांग्रेस
5इस्माइलकांग्रेस
6शायराकांग्रेस
7महेशनिर्दलीय
8राजेशकांग्रेस
9ललितेशकांग्रेस
10गायत्रीभाजपा
11मनोज प्रजापतिकांग्रेस
12भगवान सिंहबसपा
13वीर सिंहबसपा
14रेनू सिंघलकांग्रेस
15राजकुमार भारद्वाजकांग्रेस
16हुमा सिंधीनिर्दलीय
17प्रवीण कुमारकांग्रेस
18अमरसिंहनिर्दलीय
19मनीषकांग्रेस
20शिवकुमारीनिर्दलीय
21राजकुमार वर्माभाजपा
22साबिरनिर्दलीय
23मुकेश सिंघलभाजपा — निर्विरोध
24सुनीतानिर्दलीय
25शिवदयाल समाधियानिर्दलीय
26आकाश यादवकांग्रेस
27कुंजलता शर्माभाजपा
28संजयनिर्दलीय
29गौरव मंगलभाजपा
30मो. सहीउद्दीनकांग्रेस
31माजिद खानकांग्रेस
32बेनजीरभाजपा
33राकेशभाजपा
34विजय सिंहनिर्दलीय
35मवसियानिर्दलीय
36मुन्नी देवीनिर्दलीय
37नेमसिंहकांग्रेस
38प्रयाग राज कुशवाहकांग्रेस
39राजकुमारीकांग्रेस
40
41लक्ष्मी कुशवाहकांग्रेस
42मनीषकांग्रेस
43ठाकुरदासनिर्दलीय
44
45

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Updated on:

14 Sept 2026 11:48 am

Published on:

14 Sept 2026 11:45 am

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / Dholpur Election Result 2026: धौलपुर के बाड़ी से कांग्रेस के लिए आई खुशखबरी, यहां देखें परिणाम

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