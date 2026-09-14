Dholpur Election Result 2026: धौलपुर के बाड़ी से कांग्रेस के लिए आई खुशखबरी, यहां देखें परिणाम

बाड़ी में कांग्रेस ने 19 सीटों पर दर्ज की जीत (Photo-patrika)
Dholpur Bari Nagar Palika Election Result: धौलपुर जिले की बाड़ी नगर पालिका चुनाव के परिणाम की तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। अब तक आए परिणामों में कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। कांग्रेस ने 19 वार्ड में जीत दर्ज की है, जबकि 12 वार्ड में निर्दलीय प्रत्याशियों को जीत मिली है। बीजेपी ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की है।
|वार्ड
|विजेता
|दल
|1
|सोनियां माहौर
|भाजपा
|2
|मुन्नी देवी
|निर्दलीय
|3
|अंजुम देवी
|कांग्रेस
|4
|शरीफन बानो
|कांग्रेस
|5
|इस्माइल
|कांग्रेस
|6
|शायरा
|कांग्रेस
|7
|महेश
|निर्दलीय
|8
|राजेश
|कांग्रेस
|9
|ललितेश
|कांग्रेस
|10
|गायत्री
|भाजपा
|11
|मनोज प्रजापति
|कांग्रेस
|12
|भगवान सिंह
|बसपा
|13
|वीर सिंह
|बसपा
|14
|रेनू सिंघल
|कांग्रेस
|15
|राजकुमार भारद्वाज
|कांग्रेस
|16
|हुमा सिंधी
|निर्दलीय
|17
|प्रवीण कुमार
|कांग्रेस
|18
|अमरसिंह
|निर्दलीय
|19
|मनीष
|कांग्रेस
|20
|शिवकुमारी
|निर्दलीय
|21
|राजकुमार वर्मा
|भाजपा
|22
|साबिर
|निर्दलीय
|23
|मुकेश सिंघल
|भाजपा — निर्विरोध
|24
|सुनीता
|निर्दलीय
|25
|शिवदयाल समाधिया
|निर्दलीय
|26
|आकाश यादव
|कांग्रेस
|27
|कुंजलता शर्मा
|भाजपा
|28
|संजय
|निर्दलीय
|29
|गौरव मंगल
|भाजपा
|30
|मो. सहीउद्दीन
|कांग्रेस
|31
|माजिद खान
|कांग्रेस
|32
|बेनजीर
|भाजपा
|33
|राकेश
|भाजपा
|34
|विजय सिंह
|निर्दलीय
|35
|मवसिया
|निर्दलीय
|36
|मुन्नी देवी
|निर्दलीय
|37
|नेमसिंह
|कांग्रेस
|38
|प्रयाग राज कुशवाह
|कांग्रेस
|39
|राजकुमारी
|कांग्रेस
|40
|—
|—
|41
|लक्ष्मी कुशवाह
|कांग्रेस
|42
|मनीष
|कांग्रेस
|43
|ठाकुरदास
|निर्दलीय
|44
|—
|—
|45
|—
|—
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