Dholpur: शहर कॉलोनियों में सीवरेज और जलभराव की परेशानी बरकरार, आमजन को अब नए बोर्ड का इंतजार

बारिश के बाद फिर से रास्ते में जलभराव हो गया और बीते तीन दिन की कडक़ धूप में जो पानी थोड़ा-बहुत सूखा था, वह फिर से गलियों में हो गया। उधर, नगर परिषद प्रशासन ने अधिक समस्या वाली और बंद आम रास्तों में ट्रेक्टर पंप सेट लगवा कर जल निकासी कराने का प्रयास हो रहा है लेकिन सीवरेज चौक होने और कई जगह जलभराव होने से प्रयास कम पड़ते दिख रहे हैं। शहर की इन कॉलोनियों में समस्या बीते करीब 3 साल से हैं लेकिन अभी तक हल नहीं निकल पाया है। शहर में एक पंप सेट का निर्माण होना था लेकिन वह भी कोर्ट के आदेश पर कार्य को रोक दिया गया है। उधर, नगर परिषद की ओर से पूर्व में जो प्लान शहर की समस्या को निजात दिलाने के लिए भेजा था, उस पर सरकार पहले ही हाथ खड़ी कर चुकी थी। हालांकि, इस बीच जो अन्य उपाय स्थानीय स्तर पर किए गए वह ऊंट के मुंह में जीरे के सामन रहे।