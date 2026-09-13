13 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

धौलपुर

Dholpur: शहर कॉलोनियों में सीवरेज और जलभराव की परेशानी बरकरार, आमजन को अब नए बोर्ड का इंतजार

शहर में सैंपऊ रोड, बाड़ी रोड समेत अन्य कई स्थानों की कॉलोनियों में जलभराव और सीवरेज की समस्या जस की तस बनी हुई है। इन कॉलोनियों में से बारिश के बाद तो निकलना मुश्किल हो जाता है।
2 min read
Google source verification

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Sep 13, 2026

Dholpur news

आनन्द नगर कालोनी में घरों के आगे गन्दे पानी का भराव

धौलपुर. धौलपुर नगर परिषद में प्रथम चरण में हजारों जागरुक मतदाताओं ने अपना फर्ज निभाते हुए वोट किए, अब उन्हें 14 सितम्बर को ईवीएम मशीनों के खुलने का इंतजार है, जिससे वह अपने नुमाइंदों को फिर से समस्याओं और आपबीती की तस्वीर दिखाने के साथ बता सकें। शहर में सैंपऊ रोड, बाड़ी रोड समेत अन्य कई स्थानों की कॉलोनियों में जलभराव और सीवरेज की समस्या जस की तस बनी हुई है। इन कॉलोनियों में से बारिश के बाद तो निकलना मुश्किल हो जाता है।

बारिश के बाद फिर से रास्ते में जलभराव हो गया और बीते तीन दिन की कडक़ धूप में जो पानी थोड़ा-बहुत सूखा था, वह फिर से गलियों में हो गया। उधर, नगर परिषद प्रशासन ने अधिक समस्या वाली और बंद आम रास्तों में ट्रेक्टर पंप सेट लगवा कर जल निकासी कराने का प्रयास हो रहा है लेकिन सीवरेज चौक होने और कई जगह जलभराव होने से प्रयास कम पड़ते दिख रहे हैं। शहर की इन कॉलोनियों में समस्या बीते करीब 3 साल से हैं लेकिन अभी तक हल नहीं निकल पाया है। शहर में एक पंप सेट का निर्माण होना था लेकिन वह भी कोर्ट के आदेश पर कार्य को रोक दिया गया है। उधर, नगर परिषद की ओर से पूर्व में जो प्लान शहर की समस्या को निजात दिलाने के लिए भेजा था, उस पर सरकार पहले ही हाथ खड़ी कर चुकी थी। हालांकि, इस बीच जो अन्य उपाय स्थानीय स्तर पर किए गए वह ऊंट के मुंह में जीरे के सामन रहे।

ओडेला रोड के हादसे ने बताया, बाहर निकले तो...

शहर में ओडेला रोड क्षेत्र की कॉलोनी में एक तीन वर्षीय मासूम बालिका के जलभराव वाले रास्ते में डूबने हुई मौत ने हरेक को झकझोर दिया। उस मासूम की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन था, इसको लेकर भी सिस्टम चुप है। पुलिस हादसे के बाद पहुंची तो उसकी भी सांसे फूल गई कि यह लोग कैसे आते-जाते होंगे। हादसे वाले ही दिन शहर के लोग अपनी नई सरकार का भाग्य तय कर रहे थे लेकिन इस दौरान इस हादसे ने लोगों को भावुक कर दिया। वहां कॉलोनी के आम रास्ते पर इस कदर जलभराव है कि लोग बाइक से भी नहीं निकल पा रहे थे।

- शहर में जिन कॉलोनियों के आम रास्ते में जलभराव है, वहां पंपसेट लगाकर पानी निकलवा रहे हैं। साथ ट्रेक्टर इंजन भी लगवा दिए। लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीवरेज की भी सफाई हो रही है।

- विष्णु परमार, आयुक्त धौलपुर

- बहिष्कार के बैनर लगाने के बाद परिषद ने एक ट्रॉली गिट्टी रास्ते में डलवाई लेकिन खाली प्लॉटों में जल भराव में मच्छरों के पनपने से रहना मुश्किल हो रहा है। जलभराव और सीवरेज की समस्या में कोई फर्क नहीं है।

- एड.प्रमोद कुमार, निवासी वार्ड संख्या 8

- बीते तीन साल से स्थानीय लोग समेत कई कॉलोनी के रहवासी नरकीय जीवन जीने पर मजबूर हैं। समस्या जस की तस बनी हुई है। बारिश के दौरान तो हालात और बिगड़ जाते हैं। किसी को कोई रत्तीभर भी फर्क नहीं पड़ता है कि यह लोग किस तरह आते-जाते होंगे।

- राकेश शर्मा निवासी आनन्द नगर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

13 Sept 2026 06:59 pm

Published on:

13 Sept 2026 06:58 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / Dholpur: शहर कॉलोनियों में सीवरेज और जलभराव की परेशानी बरकरार, आमजन को अब नए बोर्ड का इंतजार

बड़ी खबरें

View All

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Dholpur: हिंसा को लेकर व्यापारी आक्रोषित, बाजार रखा बंद

Dholpur news
धौलपुर

Dholpur: निर्दलीय और बसपा प्रत्याशियों के रुख तय करेगा किसका होगा नगर परिषद बोर्ड

Dholpur news
धौलपुर

Dholpur: सरमथुरा में उत्पातियों ने बाजार में की तोडफ़ोड़, पुलिस पर पथराव, गाडिय़ों के शीशे तोड़े

Dholpur news
धौलपुर

Dholpur: रहना वाली तीर्थ मार्ग पर सरकारी जमीन पर कब्जा

Dholpur news
धौलपुर

Dholpur: बाडेबंदी हुई सख्त, भाजपा ने अपने प्रत्याशियों को भरतपुर तो कांग्रेस ने दक्षिण भेजा

Dholpur news
धौलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.