Dholpur: बाडेबंदी हुई सख्त, भाजपा ने अपने प्रत्याशियों को भरतपुर तो कांग्रेस ने दक्षिण भेजा

हालांकि, इसको लेकर कांग्रेस नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस बोर्ड बनाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। उधर, भाजपा के वरिष्ठ नेता और रणनीतिकार भी सक्रिय हो चुके हैं। बताया कि भाजपा ने अपने जिताऊ और ठोस उम्मीदवारों को भरतपुर शहर में कुछ होटलों में ठहरवाया है। इनकी बुकिंग करीब 15 दिन पहले हो गई थी। वहीं, बोर्ड बनाने के लिए बहुमत को लेकर दोनों पार्टियों ने बसपा और निर्दलियों से भी पींगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। नगर परिषद चुनाव के दौरान कई वार्डों में बसपा और निर्दलियों उम्मीदवारों ने कड़ी टक्कर दी है, जिससे इनकी भी भूमिका बढ़ गई है।