Dholpur: स्टेट हाइवे हुआ जानलेवा, जगह-जगह गड्ढों से सफर मुश्किल

आगरा मार्ग क्षेत्र को उत्तरप्रदेश से जोडऩे का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है, जिसपर 24 घंटे भारी ट्रैफिक रहता है। खास तौर से मध्यप्रदेश से सिंध का रेता, के्रशर डस्ट, और गिट्टियों से भरे ओवरलोड ट्रोले तो दिन रात यहां से गुजरते हैं साथ ही आगरा बड़ा व्यापारिक केंद्र होने के कारण क्षेत्र का अधिकांश व्यापार भी इसी मार्ग से होता है। ऐसे में यहां वाहनों का आवागमन बहुत ज्यादा है। जिस कारण सिंघावली गांव पर 3 फीट गहरा गड्ढा और बिजलीघर के पास गहरे गड्ढों के साथ सभी ओर टूटी सडक़ विभाग की लापरवाही की कहानी स्वयं बयां कर रही है।