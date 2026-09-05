धौलपुर में वैन हादसा : 3 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत, वाहन में सवार 8 लोग घायल

जानकारी के अनुसार, सैंपऊ उपखंड से एक वैन में करीब 10 से 12 सवार होकर मनियां थाना क्षेत्र इलाके में जाहरवीर बाबा के दर्शन करने जा रहे थे। बताया जा रहा है कि रास्ते में फूलपुर के पास वैन का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क किनारे पानी से भरे पोखर में जा गिरी। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने वैन में फंसे लोगों को बाहर निकाला। साथ ही बाद में क्रेन मंगवा कर वैन को बाहर निकाला गया। निकाले लोगों को मनियां अस्पताल पहुंचाया, जहां एक महिला, दो बालिकाएं और एक बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया।