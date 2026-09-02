Dholpur: लाडली जगमोहन पर दूध-दही से अभिषेक, गूंजे जयकारे

तीर्थराज मचकुंड पर जन्माष्टमी पर्व को लेकर धार्मिक माहौल बनने लगा है। जन्माष्टमी पर्व की तैयारियों के तहत भगवान श्रीकृष्ण का दूध और दही से जलाभिषेक किया गया। इसके बाद मंदिर में पूजा-अर्चना कर भगवान श्रीकृष्ण की आराधना की गई। इस दौरान मुख्य यजमान रामअवतार अग्रवाल उपस्थित रहे। मंदिर के महंत कृष्णदास ने बताया कि 4 सितंबर को श्री लाडली जगमोहन मंदिर पर जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दौरान मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर मंदिर को भी आकर्षक रूप से सजाने की तैयारियां की जा रही हैं। महंत ने बताया कि जन्माष्टमी के अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के तीर्थराज मचकुंड पहुंचने की संभावना है। श्रद्धालु भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन कर जन्माष्टमी पर्व में शामिल होंगे। इसे लेकर मंदिर परिसर में व्यवस्थाओं को भी बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। मचकुंड स्थित लाडली जगमोहन मंदिर में आयोजित अभिषेक कार्यक्रम में राजीव सिंघल, नरेश, विनोद राजेन्द्र, दोपक सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे