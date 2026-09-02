Dholpur: लाडली जगमोहन पर दूध-दही से अभिषेक, गूंजे जयकारे

श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां जोर पकडऩे लगी हैं।
धौलपुर. प्रसिद्ध तीर्थराज मचकुंड पर भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां जोर पकडऩे लगी हैं। चार सितम्बर यानी शुक्रवार को जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम और धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जाएगा। जन्माष्टमी को लेकर तीर्थराज मचकुंड स्थित मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना और अभिषेक का आयोजन किया गया। इस दौरान भगवान श्रीकृष्ण का दूध और दही से अभिषेक कर विधि-विधान से पूजा-पाठ किया गया।
तीर्थराज मचकुंड पर जन्माष्टमी पर्व को लेकर धार्मिक माहौल बनने लगा है। जन्माष्टमी पर्व की तैयारियों के तहत भगवान श्रीकृष्ण का दूध और दही से जलाभिषेक किया गया। इसके बाद मंदिर में पूजा-अर्चना कर भगवान श्रीकृष्ण की आराधना की गई। इस दौरान मुख्य यजमान रामअवतार अग्रवाल उपस्थित रहे। मंदिर के महंत कृष्णदास ने बताया कि 4 सितंबर को श्री लाडली जगमोहन मंदिर पर जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दौरान मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर मंदिर को भी आकर्षक रूप से सजाने की तैयारियां की जा रही हैं। महंत ने बताया कि जन्माष्टमी के अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के तीर्थराज मचकुंड पहुंचने की संभावना है। श्रद्धालु भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन कर जन्माष्टमी पर्व में शामिल होंगे। इसे लेकर मंदिर परिसर में व्यवस्थाओं को भी बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। मचकुंड स्थित लाडली जगमोहन मंदिर में आयोजित अभिषेक कार्यक्रम में राजीव सिंघल, नरेश, विनोद राजेन्द्र, दोपक सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे
मंदिरों में सजावट शुरू
उधर, जन्माष्टमी पर्व को लेकर शहर समेत जिलेभर के श्रीकृष्ण मंदिरों में सजावट शुरू हो गई। यहां शहर में राधाबिहारी रोड पर मंदिर परिसर को सजाया जा रहा है। यहां पर रोशनी और अन्य कार्य हो रहे हैं। इसी तरह संतोषी माता मंदिर, मचकुंड पर लाडली जगमोहन मंदिर पर भी विशेष पूजा अर्चना कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। यहां4 सितम्बर को सुबह से ही कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। यहां कान्ही जी के लिए विशेष पोशाक तैयार की गई हैं। पिछली दफा मधुबनी की पोशाक से शृंगार हुआ था। महंत कृष्णदास ने बताया कि 4 सितम्बर को सुबह से कार्यक्रम होंगे। शाम को विशेष रोशनी और रात 12 बजे जन्म का मुख्य कार्यक्रम होगा।
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