Dholpur: हाइवे पर कई ब्लैक स्पॉट और दुर्घटना स्थल चिह्नित, पर सुधार को लेकर गति सुस्त

धौलपुर शहर से गुजर रहे मध्यप्रदेश से उत्तरप्रदेश की तरफ जा रहे एनएच 44 पर कई जगह यह स्थल हैं। यहां पूर्व में हादसे भी हो चुके हैं लेकिन इसके बाद भी जिम्मेदारों की ओर से यहां खास ध्यान नहीं दिया। गत दिनों काफी हो हल्ला होने के बाद एनएचएचआई की एजेंसी एनएच 44 पर जेब्रा लाइन और स्पीड बे्रकर लगाए थे। कई ऐसे स्थान हैं जो लाइनिंग कर दी लेकिन सडक़ का लेबल की बिगड़ हुआ है। यहां सदर थाने कट के पास अमूमन यही स्थिति है। सडक़ दबने से वाहन की स्टेरिंग हिल रही और कई स्थानों पर हालत खराब है। लेकिन अभी तक इस पर ध्यान नहीं देने से हाइवे से गुजर रहे वाहन चालक परेशान हैं। जिले में सबसे खतरनाक हाइवे एनएच 44 बना हुआ है। वहीं, एनएच 11बी और एनएच 123 पर भी कई स्थान जोखिम भरे हैं। गौरतलब रहे कि जनवरी से अगस्त तक जिले में सडक़ हादसों में 118 लोग जान गवा चुके हैं। जबकि 288 गंभीर रूप से घायल होने पर अब संघर्ष कर रहे हैं।