धौलपुर में 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत, हीरामन बाबा की जात करने आए थे विरजा धाम

मौके पर जमा लोगों की भीड़। फोटो: पत्रिका
धौलपुर। राजस्थान के धौलपुर जिले में रविवार को दर्दनाक हादसा हो गया। सरमथुरा के आंगई थाना क्षेत्र में धोध-बिरजा गांव के पास पोखर में डूबने से चार लोगों की मौत हो गई। मृतकों में तीन महिलाएं शामिल है। इस घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से तीन शवों को पोखर से बाहर निकाल लिया है। वहीं, युवक के शव की तलाश जारी है।
जानकारी के अनुसार सरमथुरा आंगई थाना क्षेत्र के धोध-बिरजा गांव के पास पोखर में सुबह एक युवक डूब गया। युवक की चिल्लाने की आवाज सुनकर तीन महिलाएं उसे बचाने के लिए पानी में कूद गई। लेकिन, पोखर गहरी होने के कारण महिलाएं भी पोखर में डूब गई। इस दौरान मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। तीन महिलाओं को पोखर से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। मृतक महिलाएं मोरोली गांव की बताई जा रही हैं।
बताया जा रहा है कि मोरोली गांव से करीब 30 महिलाएं और पुरुष धोध-बिरजा गांव में हीरामन बाबा की जात करने आए थे। बताया जा रहा है कि इन्हीं में से एक युवक तालाब किनारे नहाने चला गया। तभी वह पोखर में डूब गया। जिसको बचाने के चक्कर में तीन महिलाओं की भी मौत हो गई। महिलाओं की मौत के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने तीनों महिलाओं के शवों को नजदीकी सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। वहीं, आंगई पुलिस युवक के शव की तलाश में जुटी हुई है।
बता दें कि जिले के सरमथुरा क्षेत्र के स्थित धोध-बिरजा (विरजा धाम) गांव में लोक देवता हीरामन बाबा का पवित्र धाम है। यहां हीरामन बाबा की जात का आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर-दूर से श्रद्धालु अपनी मान्यता के अनुसार दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते हैं। रविवार को भी यहां मोरोली गांव के लोग हीरामन बाबा की जात करने के लिए आए थे, तभी हादसा हो गया।
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