धौलपुर में 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत, हीरामन बाबा की जात करने आए थे विरजा धाम

बताया जा रहा है कि मोरोली गांव से करीब 30 महिलाएं और पुरुष धोध-बिरजा गांव में हीरामन बाबा की जात करने आए थे। बताया जा रहा है कि इन्हीं में से एक युवक तालाब किनारे नहाने चला गया। तभी वह पोखर में डूब गया। जिसको बचाने के चक्कर में तीन महिलाओं की भी मौत हो गई। महिलाओं की मौत के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने तीनों महिलाओं के शवों को नजदीकी सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। वहीं, आंगई पुलिस युवक के शव की तलाश में जुटी हुई है।