वार्डवासियों का फूटा गुस्सा, चुनाव का बहिष्कार

ऐसा ही कुछ धौलपुर नगर परिषद क्षेत्र में दिखा। यहां निकाय चुनाव के दौरान वार्ड नम्बर 8 के नागरिक व्यवस्था से नाखुश दिखे। वह सिस्टम से नाराज दिखे और जो आम आदमी को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वह ‘शहरी सरकार’ नहीं दे पाई। जिसका गुस्सा आखिर में फूूट पड़ा। वार्ड नम्बर 8 के लोगों का कहना था कि सडक़ों पर गंदा पानी भरा है और निकलना मुश्किल होता है। स्ट्रीट लाइटें नहीं है, सडक़ों की हालत खराब है और सफाई तो दूर कचरा तक नहीं उठ पाता है। स्थानीय नागरिकों ने वार्ड में एक बैनर टांग रखा है, जिस पर नगर परिषद चुनाव का बहिष्कार लिखा है। उधर, चुनाव बहिष्कार की सूचना सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गई। हालांकि, अभी तक किसी सरकारी कार्मिक ने यहां लोगों से संपर्क नहीं किया है।