Dholpur:रक्षाबंधन के बाद वापसी की खुमारी, बसों के इंतजार में खड़े रहे यात्री

भाई बहन के अटूट प्यार का पर्व रक्षाबंधन शुक्रवार को मनाया गया। जिसको लेकर बाहर रहने और नौकरी करने वालों का हुजूम रेलवे स्टेशन सहित रोडवेज बस स्टैण्ड और निजी स्टैण्डों पर उमड़ पड़ा। बसों के इंतजार में यात्री काफी देर तक स्टेशन पर खड़े रहे। बस के पहुंचते ही उसमें सवार होने के लिए यात्रियों में होड़ मच गई। इससे स्टेशन पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी की स्थिति भी बनी रही। सोमवार सुबह से बस स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ बढऩे लगी। पर्व मनाने के बाद लोग अपने-अपने कार्यस्थलों और घरों की ओर लौट रहे थे। बस के स्टेशन पर पहुंचते ही यात्री सीट पाने के लिए तेजी से बस की ओर बढ़ रहे थे। भीड़ अधिक होने के कारण यात्रियों को बस में चढऩे के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान निजी वाहनों सहित डग्गेमार वाहनों की भी पौ बारह रही। जिन्होंने यात्रियों ने मनमाने दाम वसूले।