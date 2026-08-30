Dholpur: सावन की झड़ी ने बुझाई बांधों की प्यास, छलकने की ओर जिले के जलाशय

जिले का सबसे बड़ा पार्वती बांध की भराव क्षमता 223.41 मीटर है। जिससे 5 ब्लॉकों के सैकड़ों गांवों की 24 हजार 667 हेक्टेयर फसल की सिंचाई की जाती है, मौजूदा मानसून के दौरान कम बारिश के कारण इसके न भरने से क्षेत्र के किसानों के सामने संकट मंडरा रहा था, लेकिन श्रावण मास के दौरान जिला सहित बांध के कैचमेंट एरिया में हुई बेहतर बारिश ने बांध के भरने की उम्मीद जगा दी है। सिंचाई विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार को पार्वती बाध का जलस्तर 222.15 मीटर तक पहुंच चुका है यानी अब बांध केवल 1.26 मीटर ही खाली है। जिसके आगामी दिनों की बारिश में भरने के आसार विभाग जता रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर भी 98.07 मिमी पानी की आवक बांध में हुई है। इसके अलावा जिले के अन्य छोटे बड़े जलाशय भी छलकने के कगार पर पहुंच चुके हैं, हालांकि कुछ छोटे बांधों में अभी भी पानी की गुंजाइश काफी है, क्योंकि इस सीजन उनके कैचमेंट एरिया में बारिश का कम होना है।