Dholpur: आन्दोलन व निकाय चुनाव पुलिस के लिए बना चुनौती, गली-गली में रातभर गूंजे सायरन

डीएसपी दुलीचंद गुर्जर ने बताया कि निकाय चुनावों को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए सरमथुरा में मतदाताओं को भयमुक्त करने के लिए पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान के निर्देशन में सरमथुरा सहित नादनपुर, आंगई, सोनेगुर्जा व बसईडांग पुलिस थाने की विभिन्न टीमें रातभर शहर की गलियों में गश्त कर रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान शहर में किसी ने उपद्रव किया तो खैर नही है। डीएसपी ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को कानून व्यवस्था प्रभावित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पुलिस प्रशासन ने चुनाव में किसी भी तरह की गड़बड़ी,दबाव, विवाद या असामाजिक गतिविधि को लेकर सख्त रुख अपनाने के संकेत दिए। पुलिस अधिकारियों ने आमजन को भरोसा दिलाया कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह उनके साथ खड़ा है और मतदाता निर्भीक होकर मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें।