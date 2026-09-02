Dholpur: नगर परिषद को अब ठेकेदार उपलब्ध कराएंगे सफाई कमचारी

शहर की सफाई व्यवस्था किसी से छुपी नहीं। चहुंओर फैली गंदगी और जगह-जगह लगते कचरे के ढेर शहर की आवोहवा को खराब कर रहे हैं तो वहीं बीमारी और शहर की बदरंग छंटा को और बदहाल करने पर उतारू हैं। परिषद ने शहर की सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने कई कदम भी उठाए। जिनमें डोर टू डोर कचरा संग्रहण से लेकर रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था भी लागू की थी, लेकिन इन सबका परिणाम शून्य ही निकला। गंदगी और सड़ते कचरे के कारण मच्छरों व मक्खियों का प्रकोप बढ़ता है, जिससे स्थानीय नागरिकों और दुकानदारों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। हालांकि अब परिषद सफाई व्यवस्था को लेकर एक और प्रयोग करने जा रहा है। इसके तहत चार जोनों की सफाई के लिए सफाई कर्मचारियों की उपलब्धता को ठेकेदार के माध्यम से कराने टेंडर जारी किए गए हैं। इस कड़ी में परिषद ने उन 95 सफाई कर्मचारियों को भी रिलीव कर दिया जो सीएलसी टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से कार्य कर रहे थे। अब यह सफाई कर्मचारी ठेकेदारों के माध्यम से ही कार्य करेंगे। ठेकेदार इनको सीएलसी के तहत 287 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से वेतन और 3 प्रतिशत ईएसआई और 25 प्रतिशत पीएफ का भी भुगतान करेगा। इसके अलावा चार जोन (गुलाब बाग, कोठी क्षेत्र, जिरोली और शहर) के ठेकेदार परिषद की मांग के अनुसार सफाई कर्मचारियों की उपलब्धता भी कराएंगे।