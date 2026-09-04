Dholpur: दस वार्डों में भाजपा के प्रत्याशी ही नहीं, वार्ड सात में कांग्रेस प्रत्याशी निर्विरोध

गुरुवार को नामांकन वापसी के अंतिम दिन 13 डमी प्रत्याशियों ने नामांकन वापिस लेकर पत्नी, बेटे सहित समाजबंधुओं को समर्थन किया। गंभीर बात यह थी कि कल तक नामांकन वापसी का शिगूफा छोड़ा गया था, प्रशासन के सामने फेल हो गया। फिर भी पुलिस, प्रशासन ने सुरक्षा का माकूल इंतजाम किया गया था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित डीएसपी, तीन थानाप्रभारी सहित डीएसटी व पुलिस जाप्ता मौजूद रहा। रिटर्निंग अधिकारी राकेश कुमार न्योल ने बताया कि नगर निकाय चुनाव में 25 वार्डों में 119 आवेदन किया गया था। नामांकन की समीक्षा के बाद 18 नामांकनों को निरस्त कर दिया गया। नामांकन वापसी के अंतिम दिन 13 डमी प्रत्याशियों ने नामांकन वापस कर लिया। अब वार्ड नंबर सात के प्रत्याशी को निर्विरोध निर्वाचित कर दिया गया है। वहीं 24 वार्डों में 82 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है।