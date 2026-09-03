धौलपुर नगर परिषद चुनाव: डैमेज कंट्रोल में जुटी भाजपा, कांग्रेस भी सक्रिय

कांग्रेस इस दफा अपना बोर्ड बनाने के लिए ऐड़ी चोटी का प्रयास कर रही है। हालांकि, गत बोर्ड कांग्रेस समर्थित ही था और निर्दलीय प्रत्याशी खुशबू सिंह को कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया था। लेकिन गहलोत सरकार की पराजय के बाद राजस्थान में भाजपा सरकार ने कमान संभाल ली। लेकिन जिले में एक भी भाजपा एमएलए नहीं होने से पार्टी को मायूसी का सामना करना पड़ा। इसके बाद लोकसभा चुनाव में भी करौली-धौलपुर सीट पर कांग्रेस विजयी रही। लगातार दो चुनावों की हार के बाद इस दफा भाजपा सतर्क है और पार्टी चुनावी रणनीति के लिए कुछ माहिर खिलाड़ी धौलपुर भेजे हैं, जो स्थिति को अनुकूल बनाने का प्रयासरत हैं। उधर, कांग्रेस, बसपा और निर्दलीय भी मोर्चा संभाले हुए हैं। धौलपुर शहर में कई निर्दलीय पार्टियों के प्रत्याशियों पर भारी पड़ते दिख रहे हैं।