Dholpur: मानसून में बीमारियों का बढ़ा प्रकोप, वायरल के मरीजों की कतार

मानसून के दौरान गर्मी और उमस से लोगों का हाल बेहाल है। जो बीमारियों के रूप में अस्पतालों में मरीजों की भीड़ के रूप में देखी जा रही हैं। जिला अस्पताल में अल सुबह से ही मरीजों की भारी भीड़ लग रही है। पर्चा काउंटर पर पर्चा बनवाने लंबी-लंबी कतारों में खड़े लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए महिलाएं, बच्चे परेशान नजर आ रहे हैं। जिला अस्पताल की ओपीडी (एमसीएच भी साथ) में 2000 से ज्यादा मरीज अपना इलाज कराने पहुंचे। हालांकि गुरुवार को बारिश होने के कारण मरीजों संख्या में जरूर कमी देखी गई, लेकिन फिर भी ओपीडी 1598 तक जा पहुंची। भारी भीड़ के कारण अस्पताल के अंदर और बाहर दोनों जगह मरीज परेशान हो रहे हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण अस्पताल के स्वास्थ्यकर्मियों पर काम का दबाव भी बढ़ गया है। इसके बावजूद डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी मरीजों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देने में लगे हुए हैं।