Dholpur: जलभराव के बीच मतदाओं को लुभाने का प्रयास, गुस्साए लोग दिखा रहे आइना

गत दो वर्षों से हालात बहुत भी बदहाल होते जा रहे हैं। नगर परिषद ने गत वर्ष शहर की जलनिकासी को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार को 260 करोड़ का प्रस्ताव बनाकर भेजा था, लेकिन वह अभी तक स्वीकृत नहीं हो सका है। पिछले दो वित्तीय वर्षों में बजट प्रावधान न होने से न तो बंद सीवर लाइनें खुल पाईं हैं और ना ही नालों की सफाई ठीक से की गई है, जबकि इनके टेण्डरों पर लाखों रुपए पानी की तरह बहाया जा रहा है। बदले में शहर के लोगों को सिर्फ और सिर्फ जलभराव, गंदगी और अन्य समस्याएं मिल रही हैं। तो वहीं साफ सफाई को लेकर भी परिषद की हालत पतली है। ना ही परिषद के पास संसाधन हैं और ना ही कर्मचारी जिस कारण जगह-जगह गंदगी के ढेर परिषद की कार्यप्रणाली को बयां करते नजर आते हैं।