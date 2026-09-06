Dholpur: पार्वती बांध के दो गेट और खोले, पार्वती नदी उफान पर

सिंचाई विभाग के कनिष्ठ अभियंता सुनील सिकरवार ने बताया कि पिछले तीन दिनों में पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया में झमाझम बारिश के कारण लगातार जलस्तर बढ़ते देख सिंचाई विभाग ने शनिवार को दो गेट खोलकर पानी रिलीज करना शुरू कर दिया। रविवार को सुबह बांध में पानी की आवक बढ़ने से जलस्तर 223.05 पहुंचने पर सिंचाई विभाग ने दो गेट अतिरिक्त खोलने पड़े। रविवार शाम तक पार्वती बांध से 4401.52 क्यूसेक पानी छोड़ा गया।हालांकि रविवार दोपहर ढाई बजे बाद बांध में पानी की आवक थमने से शाम तक जलस्तर 222.95 तक आ गया। जेइएन ने बताया कि पार्वती बांध के गेज का हर घंटें अपडेट लिया जा रहा है। जल संसाधन विभाग की टीम नजर बनाए हुए हैं। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से आंगई थाना पुलिस मय जाप्ता के मौजूद है।