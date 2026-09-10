Dholpur: प्रेम प्रसंग के चलते पांच बच्चों की मां ने युवक के साथ खाया विषाक्त, दोनों की हुई मौत

धौलपुर. एमपी के छिंडवाडा निवासी विवाहिता कुसुम और एक 26 वर्षीय युवक आकाश साहू रेलवे स्टेशन पर अचेत मिले, जिस पर दोनों को जिला में भर्ती कराया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। अचानक हुई घटना से परिचन चकित हैं। मृतका विवाहिता के चार पुत्री और एक पुत्र है। पुलिस जांच में प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का होने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है दोनों ने विषाक्त मंगलवार को धौलपुर में कॉलेज के पास सूनसान जगह पर खा लिया। इसके बाद पैदल चलते हुए आए और स्टेशन पर तबीयत बिगड़ गई। बाद में दोनों ने दम तोड़ दिया।