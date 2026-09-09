Dholpur: खिलखिलाते मां के पीछे गई 3 वर्षीय बालिका की जलभराव में डूबने से मौत

जिस जगह बालिका के डूबने से मृत्यु हुई, उस सडक़ पर पानी जलभराव है। यहां बारिश का पानी मुख्य सडक़ के रास्ते में भरा हुआ है। यहां से गुजरने वाले लोगों के घुटने घुटने तक पानी है। वहीं, बाइक का पहिया पानी में नजर ही नहीं आता है। छोटा बच्चा निकला तो वह शायद ही संभल पाए। हाल में हुई बारिश के बाद यहां सडक़ पर पानी भरा हुआ है। साथ ही गड्ढे होने से लोग गिर जाते हैं। आसपास खाली भूखंड भी हैं, जिनमें भी पानी भरा हुआ है। पुलिस को सूचना मिली तो पहले उसके समझ नहीं आया कि किस तरफ से जाना है। पुलिसकर्मी प्लांट की चारदीवारी को फांदते हुए घर पर पहुंचे और जानकारी ली।