Dholpur: मतदाता पहली बार चुनेंगे शहर की सरकार, वार्डों के परसीमन से मतदाता भ्रमित

वार्डों में चुनाव प्रचार के दौरान मतदाता अपनी-अपनी प्राथमिकताएं भी प्रत्याशियों के सामने रख रहे हैं। कई मतदाताओं का कहना है कि नगर पालिका बनने के बाद शहर के अनुरूप सुविधाओं का विकास होना चाहिए। वहीं कुछ लोग सफाई व्यवस्था, नालियों की समस्या और सड़कों को प्राथमिकता देने की बात कह रहे हैं। महिला मतदाताओं का कहना है कि चुनाव में ऐसा प्रतिनिधि चुना जाना चाहिए जो जीतने के बाद भी आम लोगों के बीच रहे और उनकी समस्याओं को नगर पालिका तक पहुंचाएं। वहीं युवा मतदाताओं को पहली बार शहर की सरकार चुनने का अवसर मिल रहा है। युवाओं की अपेक्षा है कि नगर पालिका क्षेत्र में बेहतर सुविधाओं के साथ खेल मैदान, रोजगार से जुड़ी गतिविधियों और स्वच्छ वातावरण पर भी ध्यान दिया जाए।