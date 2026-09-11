Dholpur: रहना वाली तीर्थ मार्ग पर सरकारी जमीन पर कब्जा

ग्रामीणों के अनुसार रैहना वाली मोड़ के पास स्थित शीतल माता चबूतरे के समीप सरकारी भूमि पर 8 सितंबर की रात करीब 12 बजे बाहर से आए कुछ लोगों की ओर से कथित रूप से कब्जा कर दीवार का निर्माण कर दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि रात के अंधेरे में निर्माण कार्य कर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया, जिससे स्थानीय लोगों में भारी रोष व्याप्त है। ग्रमीणो के अनुसार घटना की जानकारी रात के समय थाना दिहौली को दी गई थी लेकिन इसके बावजूद मौके पर प्रभावी पुलिस गश्त अथवा जांच नहीं की गई और निर्माण कार्य को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई नहीं हुई।जिसके चलते घटना के विरोध में बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित होकर उपतहसील मरैना पहुंचे और विरोध प्रदर्शन करते हुए उप तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने प्रशासन से सरकारी भूमि की तत्काल जांच एवं सीमांकन कराने तथा पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक स्थिति सामने लाने की मांग की।