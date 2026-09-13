Dholpur: सरमथुरा में उत्पातियों ने बाजार में की तोडफ़ोड़, पुलिस पर पथराव, गाडिय़ों के शीशे तोड़े

शहर में हालात बिगड़ता देख पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने मोर्चा संभाला और उत्पात मचा रहे करीब एक दर्जन युवकों को डिटेन किया है। शाम को कस्बा समेत आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया है। घटना में कुछ नाबालिग भी शामिल रहे।बताया जा रहा है कि कुछ तथा कथित युवकों के झुंड ने बाइपास, करौली रोड, अग्रवाल कॉलोनी, बाड़ी बस स्टैंड की ओर आ गए और जमकर हंगामा किया और रेस्टोरेंट व दुकानों में तोडफ़ोड़ कर दी। साथ ही यहां लगे सीसीटीवी कैमरों को तोड़ दिया। इन ग्रुप के हौसले इस कदर बुलंद थे कि हाइवे व बाइपास पर रेस्टोरेंट व दुकानों में लूटपाट कर तोडफ़ोड़ की। छतों से जो लोग रेकॉर्ड कर रहे थे, उन पर भी इन्होंने पत्थर फेंके। शहर में पत्थरबाजी व तोडफ़ोड़ की घटना पर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए पत्थरबाजों को खदेड़ दिया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच आमना-सामना भी हुआ लेकिन प्रदर्शनकारी भाग निकले। हालांकि, बाद में पुलिस ने शाम तक करीब एक दर्जन लोगों को डिटने किया है। वहीं, तोडफ़ोड़ और पथराव की घटना को लेकर एसपी विकास सांगवान ने गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त बल तैनात इलाके में तैनात किया है। सरमथुरा, मनियां, सैपऊ सीओ सहित पांचों सर्किल थाना पुलिस के अधिकारी सहित पुलिस जाप्ता व डीएसटी मौजूद हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पर पूरी नजर रखी जा रही है और किसी भी तरह की हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।