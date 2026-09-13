Dholpur: निर्दलीय और बसपा प्रत्याशियों के रुख तय करेगा किसका होगा नगर परिषद बोर्ड

उधर, धौलपुर के बाद सबकी नजरें बाड़ी और राजाखेड़ा नगर पालिका पर हैं। यह पुरानी नगर पालिकाएं हैं। बाड़ी में भी मुख्य मुकाबला भाजपा-कांग्रेस के बीच है लेकिन यहां भी निर्दलीय की भूमिका अहम रहेगी। पूर्व विधायक और भाजपा नेता गिर्राज सिंह मलिंगा द्वितीय चरण के मतदान के बाद नजर बनाए हुए हैंं। उधर, कांगे्रस भी पूरा दमखम लगा रही है। साथ ही बसपा विधायक जसवंत सिंह गुर्जर भी पालिका बोर्ड के गठन को लेकर सक्रिय हैं। हालांकि, चुनाव प्रचार के दौरान बड़े नेता कम दिखे लेकिन अब मतगणना से पहले सभी नेता सक्रिय हो गए हैं। क्षेत्रीय विधायक हालांकि बसपा की टिकट पर विजयी रहे लेकिन बाद में वह महाराष्ट्र की सत्ता में भागादारी निभा रहे पूर्व सीएम और वर्तमान डिप्टी सीएम शिंदे की पार्टी के करीब हैं। बाड़ी पालिका का भी चुनाव रोचक हो गया है। उधर, यूपी से सटे राजाखेड़ा नगर पालिका बोर्ड के गणन को लेकर विधायक रोहित बोहरा और भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा सक्रिय हैं। निर्वतवान बोर्ड कांग्रेस का रहा है। इस दफा क्या परिणाम रहेगा, यह 14 को मालूम हो जाएगा।