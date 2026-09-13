Dholpur: हिंसा को लेकर व्यापारी आक्रोषित, बाजार रखा बंद

व्यापारी वर्ग ने बाजार में जुलूस निकालकर उत्पातियों के खिलाफ नारे लगाए और दुकानों को बंद रखने का आह्वान किया। इस दौरान मेडिकल स्टोर, पैथोलॉजी लैब सहित सब्जी की दुकानें भी बंद हो गई। व्यापारी वर्ग में एकता व जेन-जी का समर्थन देख बुजुर्गों सहित मुस्लिम समाज के दुकानदारों ने भी समर्थन दिया और करते हुए जुलूस में शामिल हुए। बाजार बंद करने का निर्णय करने के बाद कैलामाता मंदिर प्रांगण में डीएसपी दुलीचंद गुर्जर, सीआई कैलाश गुर्जर ने व्यापारी वर्ग से बातचीत की और उपद्रवियों की गिरफ्तारी, व्यापारियों की सुरक्षा तथा नुकसान को लेकर आश्वासन दिया। व्यापारी वर्ग ने पुलिस अधिकारियों के आश्वासन के बाद बाजार खोलने पर राजी हो गए। हालांकि लगातार दूसरे दिन बाजार बंद होने से ग्राहक भी परेशान थे।