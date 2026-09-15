Dholpur: निर्दलीय प्रत्याशियों के हाथ में सभापति की चाबी, बसपा का हाथी भी सक्रिय

नगर परिषद धौलपुर के वार्ड संख्या 1 से कांग्रेस के श्रीभगवान शर्मा, वार्ड 2 से निर्दलीय आकाश जीते, 3 से भाजपा के विजेन्द्र सिंह, 4 से कांग्रेस के लोकेन्द्र कुमार, 5 से निर्दलीय प्रीति राजावत, 6 से कांग्रेस के सुमित रावत, वार्ड 7 से भाजपा के जितेन्द्र सिंह, वार्ड 8 से कांग्रेस के आकाश कुशवाह, 9 से भाजपा के राजेश कुमार शर्मा, वार्ड नम्बर 10 से निर्दलीय राकेश कुमार, वार्ड नम्बर 11 से भाजपा के संजय कुमार, 12 से भाजपा के अजीत सिंह राना, 13 से भाजपा के शैलेन्द्र सिंह, 14 से भाजपा के राहुल सिंह, 15 से निर्दलीय पूजा तोमर, वार्ड नम्बर 16 से कांग्रेस के भागीरथ, 17 से कांग्रेस की सीमा, 18 से निर्दलीय सुमित्रा, 19 से भाजपा की सोनाली, वार्ड नम्बर 20 से कांग्रेस की रिहाना विजयी रही। इसी तरह वार्ड नम्बर 21 से निर्दलीय मुन्नी जीती, 22 से निर्दलीय महेन्द्र, 23 से कांग्रेस के आमिर उसमानी, 24 से कांग्रेस के सद्दाम, 25 से निर्दलीय पूनम, 26 से निर्दलीय कल्पना शर्मा, 27 से निर्दलीय शाहरूख खान, 28 से कांग्रेस के शराफत, वार्ड 29 से कांग्रेस के विष्णु माहौरऔर वार्ड नम्बर 30 से कांग्रेस के आनन्द ने जीत दर्ज की। इसी प्रकार वार्ड 31 से भाजपा के इमरान कुरैशी, 32 से कांग्रेस के अंकित, 33 से भाजपा के महेश, 34 से बसपा के सुभाष चन्द, 35 से निर्दलीय रेखा, 36 से कांग्रेस की रेखा, 37 से निर्दलीय रामेश्वरी, 38 से कांग्रेस के जितेन्द्र कंषाना, 39 से कांग्रेस की सीमा और वार्ड 40 से कांग्रेस के अतुल भार्गव विजयी रहे।