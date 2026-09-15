Dholpur: सरमथुरा में चेयरमैन पद पर कांग्रेस की दावेदारी, बाड़ेबंदी में 5 बड़े नाम

सरमथुरा चैयरमैन का पद इस बार ओबीसी महिला के लिए रिजर्व है। अब कांग्रेस पार्टी में चेयरमैन पद के लिए रामकला गुर्जर, गुल्फसा कुरैशी, सरोजए जैतून व उर्मिला कुशवाहा सभी मजबूत दावेदार है। चेयरमैन पद के लिए मुस्लिम समुदाय से जैतून, गुल्फसा कुरैशी है तो गुर्जर समाज की रामकला, माली समाज की उर्मिला व सेन समाज की सरोज चेयरमैन पद की प्रबल दावेदार है। हालांकि निर्दलीय प्रत्याशी वंदना निर्दलीय प्रत्याशियों को साथ लेकर कांग्रेस में सेंध लगाने की फिराक में है। हालांकि, एक समुदाय विशेष की दावेदारी कमजोर पड़ रही है। इसकी वजह वार्ड नंबर 6, 10, 11, 13 व 24 में कांग्रेस प्रत्याशियों की हार बड़ी वजह है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के अन्य दावेदारों के पास निर्दलीय प्रत्याशी भी कब्जे में हैं, जो कांग्रेस में बगावत होने के बाद भी कांग्रेस का चेयरमैन बनाने में सहयोग कर सकते हैं।