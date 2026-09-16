Dholpur: राजाखेड़ा में कांग्रेस की अंजली बघेल और भाजपा की पूनम में मुकाबला

Dholpur, राजाखेड़ा नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर राजाखेड़ा में बुधवार को भाजपा व कांग्रेस के नामांकन के बाद सियासी गतिविधियां तेज हो गई। अध्यक्ष पद के लिए भाजपा की ओर से वार्ड संख्या 28 की पार्षद पूनम सोनी पत्नी विष्णु सोनी तथा कांग्रेस की ओर से वार्ड संख्या 6 की पार्षद अंजली बघेल पत्नी ज्ञान सिंह ने नामांकन दाखिल किया है। दोनों प्रत्याशियों के नामांकन के साथ ही अध्यक्ष पद का सीधा चुनावी मुकाबला स्पष्ट हो गया है। हालांकि आंकड़े स्पष्ट तौर पर कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रहे हैं। नगर पालिका के 35 वार्डों में निर्वाचित पार्षदों के दलगत आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस के 23, भाजपा के 9, निर्दलीय 2 और बसपा का एक पार्षद है।