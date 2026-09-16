Dholpur: राजाखेड़ा में कांग्रेस की अंजली बघेल और भाजपा की पूनम में मुकाबला

राजाखेड़ा. नामांकन भरते कांग्रेस प्रत्याशी।
Dholpur, राजाखेड़ा नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर राजाखेड़ा में बुधवार को भाजपा व कांग्रेस के नामांकन के बाद सियासी गतिविधियां तेज हो गई। अध्यक्ष पद के लिए भाजपा की ओर से वार्ड संख्या 28 की पार्षद पूनम सोनी पत्नी विष्णु सोनी तथा कांग्रेस की ओर से वार्ड संख्या 6 की पार्षद अंजली बघेल पत्नी ज्ञान सिंह ने नामांकन दाखिल किया है। दोनों प्रत्याशियों के नामांकन के साथ ही अध्यक्ष पद का सीधा चुनावी मुकाबला स्पष्ट हो गया है। हालांकि आंकड़े स्पष्ट तौर पर कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रहे हैं। नगर पालिका के 35 वार्डों में निर्वाचित पार्षदों के दलगत आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस के 23, भाजपा के 9, निर्दलीय 2 और बसपा का एक पार्षद है।
अध्यक्ष पद के लिए दोनों दलों ने उतारे प्रत्याशी
भाजपा ने पूर्व पालिका अध्यक्ष रमेश चंद सोनी की पुत्र वधु पूनम सोनी को अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस की ओर से अंजली बघेल मैदान में हैं। दोनों प्रत्याशियों के नामांकन के बाद अब नगर पालिका की नई कमान किसके हाथों में जाएगी। इसे लेकर क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है। अध्यक्ष पद के चुनाव में पार्षदों की भूमिका निर्णायक रहेगी।
कांग्रेस के पास बहुमत भाजपा के सामने चुनौती
नगर पालिका चुनाव के परिणामों के अनुसार कांग्रेस 23 पार्षदों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में सामने आई है। भाजपा के 9 पार्षद निर्वाचित हुए हैं। इसके अलावा 2 निर्दलीय और 1 बसपा पार्षद भी चुनाव जीतकर आए हैं। ऐसे में अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव में निर्दलीय और बसपा पार्षदों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है। हालांकि, अध्यक्ष पद के चुनाव में वास्तविक स्थिति पार्षदों के समर्थन और मतदान के परिणाम के बाद ही स्पष्ट होगी। अब सभी की निगाहें अध्यक्ष पद के चुनाव पर टिकी हैं। हालांकि दोनों ही दलों के पार्षद बाड़ाबंदी में है ऐसे में कोई तोडफ़ोड़ की संभावना कम ही नजर आ रही है।
दोनों प्रत्याशी युवा
भाजपा प्रत्याशी पूनम सोनी 41 वर्ष की हैं। शिक्षा उच्च माध्यमिक है और गृहणी है लेकिन उनके ससुर रमेश चंद सोनी पूर्व में पालिका अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं। वहीं अंजली बघेल मात्र 24 वर्ष की है। वे भी उच्च माध्यमिक स्तर तक शिक्षित है और गृहणी है। उनके परिवार के सुरेश बघेल कांग्रेस नेता हैं। साथ ही बघेल समाज पर गहरी पकड़ रखते हैं जिसके चलते उनको पद मिलने की अधिक सम्भवना है।
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