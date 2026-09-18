Dholpur Politics: बिना चुनाव लड़े ही धौलपुर नगर परिषद के निर्विरोध सभापति चुने गए गिरीश गर्ग

धौलपुर नगर परिषद सभापति के लिए​ किसी भी पार्टी की और से अंतिम समय तक सिंबल नहीं देने पर राजनीतिक हलकों में खासी चर्चाएं थी। सत्ता धारी दल भाजपा के 60 सदस्यीय बोर्ड में से मात्र 11 ही उम्मीदवार जीते थे। परिणाम आने से पहले ही उन्होंने अपने प्रत्याशियों को भरतपुर अछनेरा रोड स्थित एक होटल में शिफ्ट कर दिया था। वहीं, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के 27 पार्षद चुनकर आए जो बहुमत से मात्र 4 कम थे। कांग्रेस ने भी मथुरा जिले के वृंदावन जिताऊ पार्टी प्रत्याशी और कुछ निर्दलीयों को पहले ही पहुंचा दिया था। सभापति चुनने के लिए 31 पार्षदों के समर्थन की जरूरत थी।