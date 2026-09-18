Jaipur Mayor Election: जयपुर में मेयर को लेकर आया नया अपेडट, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने दिया बड़ा बयान

मेयर पद के लिए भाजपा किसे प्रत्याशी बनाती है, यह अहम होगा। पार्टी के सामने अब आधा दर्जन से अधिक दावेदारों के बीच सहमति बनाने की चुनौती है। अब सभी को साथ रखने पर जोर है। भाजपा का दावा है कि 50 प्रतिशत निर्दलीय संपर्क में हैं। ऐसे में बीजेपी के सामने क्रॉस वोटिंग का खतरा नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार नगर निगम में दल-बदल कानून लागू नहीं होने के कारण विपक्षी पार्षदों को अपने पाले में लाने की राह आसान रहती है।