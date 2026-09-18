JAIPUR: पानी में डूबा स्कूल का रास्ता, गिर रहे बच्चे, JDA की टीम करेगी जांच, कलक्टर ने दिए निर्देश

जयपुर। कालवाड़ रोड ​पर वार्ड नंबर 26 स्थित मंगलम सिटी में बारिश के बाद बच्चों के सामने स्कूल जाने का संकट खड़ा हो गया है। गोविंद सरोवर से निवारू रोड की तरफ जाने वाला कच्चा रास्ता बारिश के पानी से लबालब हो गया है। रास्ते पर इतना पानी भर गया है कि बच्चों को किनारे से होकर गुजरना पड़ रहा है। कई जगह रास्ता बेहद संकरा और फिसलन भरा हो गया है। ऐसे में बच्चे डरते और घबराते हुए स्कूल जा रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार रास्ते से रोजाना कई बच्चे स्कूल आते-जाते हैं। बारिश के बाद मुख्य रास्ते पर पानी भर जाता है। इसके बाद बच्चों को रास्ते के किनारे से होकर निकलना पड़ता है। कई जगह पैर रखने तक की जगह मुश्किल से बचती है। अभिभावकों को हर समय डर रहता है कि कहीं बच्चा फिसलकर पानी में न गिर जाए।