राजस्थान की बेटी का बेंगलूरु में अपहरण, परिवार की मर्जी के खिलाफ की थी लव मैरिज

जयपुर। राजस्थान के मेलवास गांव की 21 वर्षीय युवती को बेंगलूरु में कथित तौर पर जबरन कार में ले जाने का मामला सामने आया है। युवती ने करीब आठ-नौ महीने पहले परिवार की इच्छा के खिलाफ गांव के ही 23 वर्षीय ओमप्रकाश से प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद दोनों बेंगलूरु में रह रहे थे। पुलिस के मुताबिक परिवार इस विवाह से खुश नहीं था और युवती को वापस लाने के लिए चार लोगों को बेंगलूरु भेजा गया था।