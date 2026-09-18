जयपुर: पहले BJP का दुपट्टा पहने अध्यक्ष से मुलाकात- फिर अचानक यूटर्न, कांग्रेस पार्षद ने वीडियो जारी कर दी सफाई

मोहम्मद रईस खान के भाजपा में शामिल होने की तस्वीरें चंद्र मनोहर बटवाड़ा, किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रत्याशी और भाजपा नेता, ने सोशल मीडिया पर साझा की थीं। तस्वीरों के साथ उन्होंने लिखा कि “किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 109 के निर्दलीय पार्षद श्री मोहम्मद रईस ख़ान ने प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन राठौड़ जी की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।” पोस्ट में रईस खान का भाजपा परिवार में स्वागत करते हुए कहा गया कि वार्ड नंबर 109 में करीब 45 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भाजपा की जीत संगठन के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही उन्हें संगठन, जनसेवा और राष्ट्रहित के संकल्प के साथ नई शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दी गईं।