Major Navya Shekhawat : ‘राजस्थान की बेटी’ मेजर नव्या शेखावत ने रचा इतिहास, बनीं राष्ट्रपति की पहली महिला आर्मी ADC, जानिए पूरा प्रोफ़ाइल

राजस्थान के वीरों की भूमि शेखावाटी ने एक बार फिर पूरे देश में अपना परचम फहराया है। सीकर जिले के खंडेला ब्लॉक स्थित केरपुरा गांव की मूल निवासी मेजर नव्या शेखावत (Major Navya Shekhawat) को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आधिकारिक 'ऐड-डी-कैंप' (Aide-de-Camp - ADC) नियुक्त किया गया है। आर्मी सर्विस कॉर्प्स (ASC) की सैन्य अधिकारी मेजर नव्या, भारतीय थल सेना (Indian Army) की पहली ऐसी महिला अधिकारी बन गई हैं, जिन्हें देश के सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख और तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर का एडीसी बनने का गौरव प्राप्त हुआ है।