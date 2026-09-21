Dholpur: बाड़ी में भाजपा के मुकेश सिंघल बने नगर पालिका चेयरमैन

रिटर्निंग अधिकारी अमित वर्मा ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। निर्वाचित होने के बाद अध्यक्ष सिंघल ने कहा कि जनता की जो समस्याएं हैं, जिनको लेकर जनता उनसे आस लगाए हुए हैं, उसके समाधान का पूर्ण प्रयास रहेगा। शहर की साफ. सफाई, जलभराव और अन्य मुख्य समस्याओं पर प्राथमिकता दी जाएगी।गौरतलब रहे कि भाजपा को बाड़ी में 8, कांग्रेस को 21 सीट मिली थी। 16 सीट अन्य के खातों में थी। शुरुआत में कांग्रेस के बोर्ड प्रबल संभावनाएं थी। लेकिन पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा और पार्टी पदाधिकारी की चुनावी रणनीति और बाडेबंदी ने हारी बाजी को जीत में बदल दिया। चुनाव में भाजपा की संख्या 8 थी जो मतदान वाले दिन 27 पर पहुंच गई। निर्दलीय भी भाजपा खैमा में शामिल हो गए और कांग्रेस के तीन सदस्यों ने भी क्रॉस वोटिंग की।