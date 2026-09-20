धौलपुर-गढ़ी सांधरा व बाड़ी स्टेशन के बीच इस साल दौड़ेगी ट्रेन

आगरा मंडल में रेल परिचालन क्षमता बढ़ाने और और सुरक्षित संचालन के उद्देश्य से मथुरा-झांसी तृतीय लाइन परियोजना के तहत भांडई-कीथम बाइपास लाइन का निर्माण भी चल रहा है। करीब 26.5 किलोमीटर लंबी इस बाइपास लाइन का करीब 82 प्रतिशत सिविल कार्य पूरा हो चुका है। मथुरा-झांसी तृतीय रेल लाइन परियोजना की कुल अनुमानित लागत 5,960.76 करोड़ रुपए है। बाइपास लाइन आगरा क्षेत्र में रेल परिचालन की क्षमता बढ़ाने के साथ ही ट्रेनों के संचालन को अधिक सुगम और व्यवस्थित बनाने में मदद करेगी। परियोजना में अब तक 38.65 लाख घन मीटर अर्थवर्क पूरा किया जा चुका है। वहीं, 57 में से 53 छोटे पुलों का निर्माण भी हो गया है। 18 बड़े पुलों के सभी सब.स्ट्रक्चर का कार्य पूर्ण हो गया है जबकि 13 बड़े पुलों के सुपर.स्ट्रक्चर भी तैयार किए जा चुके हैं। पुलों की संख्या 37 से बढ़ाकर 75 की गई है। भांडई-कीथम के बीच नानपुर में नया क्रॉसिंग स्टेशन भी बनाया जा रहा है। बाइपास लाइन के लिए करीब 161 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है, जिसके लिए 540.20 करोड़ रुपए की धनराशि दी जा चुकी है।