Dholpur: महाकाल मंदिर पर उमड़ा का भक्तों का सैलाब

नवनिर्वाचित चेयरमैन रामकला ने परिवार सहित वैदिक मंत्रों के साथ विधि विधान से महाकाल भगवान की पूजा अर्चना की और ध्वजा चढ़ाकर भगवान महाकाल से इलाके की खुशहाली की कामना की। चेयरमैन प्रतिनिधि गिर्राजसिंह गुर्जर ने कहा कि देवए मानव और दानव सबके गुरु भगवान महाकाल है। उन्होंने कहा कि शिव ज्ञानए तपए योगए वैराग्य और सत्य के सर्वोच्च प्रतीक हैं। उन्होंने भगवान महाकाल की महिमा बताते हुए कहा कि भगवान का स्वरूप निराकार और साकार दोनों है। शिव ने समय आने पर ही सृष्टि की उत्पत्ति की वहीं पालन और संहार दोनों किया। इसलिए भगवान महाकाल के दरवार में बहन.बेटियां बच्चों की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य की मंन्नत मांगते हुए रक्षासूत्र बांधती है।