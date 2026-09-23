Dholpur: पालिकाध्यक्ष की पहली बैठक में विकास का रोडमैप तैयार

लंबे समय से शहर में उठ रही मूलभूत सुविधाओं की मांगों को बैठक के एजेंडे में शामिल किए जाने से अब लोगों को विकास कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। बैठक में शहर की मुख्य सडक़ों की आवश्यकतानुसार मरम्मत एवं विकास, प्रमुख स्थानों पर रेडियमयुक्त गति अवरोधक लगाए जाने, नगरपालिका कार्यालय के जीर्ण-शीर्ण भवनों की मरम्मत तथा आवश्यक निर्माण कार्य कराने का निर्णय लिया गया। वहीं आकाश फिलिंग स्टेशन से भूतेश्वर पार्क तक नाले एवं सडक़ का नवीन निर्माण कराने के प्रस्ताव पर भी सहमति बनी।