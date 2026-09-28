राजस्थान पंचायत चुनाव: धौलपुर में आरक्षण लॉटरी खुलते ही बदला पूरा समीकरण, कई दिग्गजों के सपनों पर फिरा पानी

सरमथुरा (धौलपुर): पंचायती राज चुनाव को लेकर प्रशासन की ओर से निकाली गई आरक्षण की लॉटरी ने ग्रामीण राजनीति का पूरा गणित बदल कर रख दिया है। लॉटरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरमथुरा में सीटों का आरक्षण स्पष्ट हो गया है, जिससे चुनावी सरगर्मी अचानक तेज हो गई है। नई आरक्षण स्थिति सामने आने से कई पुराने दिग्गजों के समीकरण गड़बड़ा गए हैं, वहीं नए चेहरों में उत्साह नजर आने लगा है।