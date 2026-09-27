Dholpur: भारी वाहनों से खप रही सैकड़ों टन खनिज सामग्री, जांच तक नहीं

जिले में चंबल नदी की अवैध बजरी का परिवहन थमने के बाद से निर्माण कार्यों में सिंध की रेत और डस्ट आ रही है। जिले में अधिकतर रेत और डस्ट मध्यप्रदेश के ग्वालियर समेत अन्य इलाकों से पहुंच रही है। उधर, खनिज विभाग की ओर से पार्वती रेता के ऑक्शन को लेकर तैयारी की जा रही है लेकिन यहां कछुआ चाल से कार्य हो रहा है। विभाग का कहना है कि सेँपऊ उपखंड क्षेत्र में पार्वती रेता को लेकर एक एरिया के ऑक्शन की लगभग तैयारी हो रही है। ऑक्शन प्रक्रिया को लेकर उच्च स्तर पर होगा। पहले बारिश और चुनाव प्रक्रिया के चलते इसमे कार्य नहीं हो पाया था। साथ ही राजस्व विभाग के पटवारी भी नहीं मिल पा रहे थे।