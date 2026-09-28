Dholpur: डायरी में लिखा हम जिएंगे मरेंगे साथ, इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर ने पत्नी के साथ की खुदकुशी

घटना की जानकारी उनके दोस्त को फेसबुक स्टेट्स देखने पर हुई। मृतक बलराम ने आज तीन दफा स्टेट्स बदला था, शक होने पर दोस्त पुष्पेन्द्र मीना फ्लैट पर पहुंचे तो दोनों फंदे से झूलते मिले। जिस पर पुलिस को सूचना दी। घटना के समय दोनों एक छोटा बच्चा स्कूल गया था। साथ में बड़े भाई का बच्चा भी रहता था, वह भी स्कूल में था। अचानक हुई घटना की खबर सुन कार्यालय के कार्मिक भी पहुंच गए और सभी का रो-रोकर बुरा हाल था। एएसपी वैभव शर्मा और सीओ ने घटना स्थल पहुंच जानकारी ली। उधर, निहालगंज थाना पुलिस शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है। मृतक बलराम मीना करौली जिले के नादौती थाना क्षेत्र के गांव मोहनपुर निवासी थे। यहां फ्लैट में पत्नी सरोज मीना और एक खुद का एक बड़े भाई का बच्चा साथ रहता था।