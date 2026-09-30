होमगार्ड भर्ती में फर्जी प्रमाण पत्रों से बढ़ाए अंक, सत्यापन में खुला खेल; 2 अभ्यर्थियों के खिलाफ केस दर्ज

जोधपुर। होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर अतिरिक्त अंक हासिल कर चयनित होने का मामला सामने आया है। दस्तावेज सत्यापन के दौरान दो अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र संदिग्ध पाए गए। जांच में एक अभ्यर्थी का आरएससीआइटी प्रमाण पत्र दूसरे के नाम पर जारी होना सामने आया, जबकि दूसरे का आइटीआइ प्रमाण पत्र सत्यापन में फर्जी पाया गया। गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र, जोधपुर की ओर से दोनों के खिलाफ रातानाडा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।