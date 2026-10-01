जोधपुर में वारंटी सद्दाम की मौत पर बवाल, गुस्साए लोगों ने कांस्टेबल से की मारपीट, पुलिस की गाड़ी के शीशे फोड़े

मृतक सद्दाम के परिजनों ने पुलिस पर सद्दाम को धक्का देकर गिराने का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि पुलिसकर्मी उसके पीछे ऊपर गए और बालकनी से धक्का दे दिया, जिससे वह नीचे गिर गया। परिजनों ने यह आरोप भी लगाया कि सुबह वारंट तामील कराने के नाम पर पैसे लेने का भी आरोप लगाया। एडीसीपी पूर्व नरेंद्र सिंह देवड़ा ने बताया कि नागौरी गेट थाने की पुलिस वारंटी सद्दाम को पकड़ने गई थी। वह नीचे गिरकर घायल हो गया। पुलिस उसे अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों से समझाइश की जा रही है।