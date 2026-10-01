जोधपुर BJP में नया सियासी ड्रामा, डिप्टी मेयर विजय पंवार का नाम किसने आगे बढ़ाया? संघ के नाम पर उठे सवाल

जोधपुर. नगर निगम में महापौर और उप महापौर की कुर्सी भाजपा के खाते में आ तो गई, लेकिन उप महापौर विजय सिंह पंवार के नाम को लेकर अब पार्टी के अंदर सियासी सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यह किया जा रहा है कि आखिर उप महापौर पद के लिए पंवार का नाम किसने आगे बढ़ाया? पार्टी के अंदर चल रही चर्चाओं के मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम को लेकर संघ स्तर पर भी सवाल जवाब किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार, उप महापौर के नाम को लेकर संघ ने कोई दिशा-निर्देश नहीं दिए गए। फिर भी उपमहापौर के प्रत्याशी को संघ की पसंद बताया गया। ऐसे में सवाल उठ रहा कि आखिर ये घालमेल कैसे हुई? यह चर्चा जोरों पर है कि यदि नाम संघ की ओर से तय नहीं किया गया था तो फिर पंवार का नाम किस स्तर पर और किसकी पहल पर आगे बढ़ा?