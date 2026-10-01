जोधपुर BJP में नया सियासी ड्रामा, डिप्टी मेयर विजय पंवार का नाम किसने आगे बढ़ाया? संघ के नाम पर उठे सवाल

विजय सिंह पंवार
जोधपुर. नगर निगम में महापौर और उप महापौर की कुर्सी भाजपा के खाते में आ तो गई, लेकिन उप महापौर विजय सिंह पंवार के नाम को लेकर अब पार्टी के अंदर सियासी सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यह किया जा रहा है कि आखिर उप महापौर पद के लिए पंवार का नाम किसने आगे बढ़ाया? पार्टी के अंदर चल रही चर्चाओं के मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम को लेकर संघ स्तर पर भी सवाल जवाब किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार, उप महापौर के नाम को लेकर संघ ने कोई दिशा-निर्देश नहीं दिए गए। फिर भी उपमहापौर के प्रत्याशी को संघ की पसंद बताया गया। ऐसे में सवाल उठ रहा कि आखिर ये घालमेल कैसे हुई? यह चर्चा जोरों पर है कि यदि नाम संघ की ओर से तय नहीं किया गया था तो फिर पंवार का नाम किस स्तर पर और किसकी पहल पर आगे बढ़ा?
उप महापौर का नाम तय करने में संभाग प्रभारी ओंकारसिंह लखावत, शहर विधायक अतुल भंसाली और जिलाध्यक्ष राजेन्द्र पालीवाल की मुख्य भूमिका रही थी। अब तीनों नेताओं सवालों के घेरे में हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पंवार के नाम को संघ की पसंद से जोड़कर प्रचारित किया गया। जानकारी में आया है कि इसके लिए संघ की ओर से अंदरखाने ऐतराज भी उठाया गया। हालांकि इस संबंध में संघ की ओर से सार्वजनिक तौर पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बवाल होने पर नेता बैकफुट पर आ गए और पार्टी की पसंद बता रहे हैं।
विजयसिंह पंवार चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। पार्षद चुनाव में पंवार को उनके खुद के ही वार्ड से मैदान में उतारा गया। भाजपा का प्रयोग सफल रहा और पंवार ने कांग्रेस को हराकर चुनाव जीत लिया। इसके बाद उप महापौर पद के लिए पंवार को फिर मैदान में उतारा गया। पंवार ने खुद के लिए कभी लॉबिंग नहीं की। पंवार को 52 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के अब्दुल करीम जॉनी को 48 वोट मिले। पंवार ने उप महापौर का चुनाव 4 मतों से जीता लिया।
विजयसिंह पंवार तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे। उप महापौर पद के लिए उनका नाम सर्वसम्मति से पार्टी स्तर पर तय किया गया। संघ की तरफ से ऐसा कोई निर्देश नहीं था
- अतुल भंसाली, विधायक, जोधपुर शहर
महापौर पद के लिए सर्वसम्मति से पार्टी स्तर पर निर्णय लिया गया था। इसके आधार पर ही पंवार को उप महापौर का उम्मीदवार घोषित किया गया था। वे आरएसएस और पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं।
- राजेन्द्र पालीवाल, जिलाध्यक्ष, भाजपा
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