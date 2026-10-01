Rajasthan Politics: पंचायत चुनाव की घोषणा से पहले उम्मीदवारों के डेटा पर गरमाई सियासत, BJP-Congress के नेता हुए आमने-सामने

जूली ने सोशल मीडिया पर जारी वीडियो व टेक्स्ट पोस्ट में सवाल उठाया कि जिला प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्यों के संभावित उम्मीदवारों की जानकारी किस उद्देश्य से मांगी जा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह की जानकारी की आपको क्या जरूरत है? क्या यह सरकारी काम है? आप सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग क्यों कर रहे है? मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठे वे कौन अधिकारी है, जो इस तरह के आदेशों की पालना करवाने में जुटे हैं। जूली ने इस मामले में राज्य निर्वाचन आयोग से दखल देने की मांग की है।