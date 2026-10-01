जयपुर लेबर कोर्ट से सामने आया अनोखा मामला, स्टेनोग्राफर नहीं मिला तो जज ने खुद हाथ से लिखे 159 फैसले, जानें पूरी कहानी

जयपुर स्थित लेबर कोर्ट के जज दिनेश गुप्ता ने अपने अंतिम कार्यदिवस के दिन बुधवार को यह खुलासा किया। गुप्ता ने अपना कार्यकाल दो साल और बढ़वाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दे रखी है, जिस पर सुनवाई के दौरान राजस्थान हाईकोर्ट सहित देश के लगभग सभी हाईकोर्ट न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की सहमति दे चुके हैं। लगभग आधे राज्यों में सरकारें सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का आदेश जारी कर चुकी हैं, लेकिन राजस्थान सहित कई राज्य सेवाकाल बढ़ाने से इनकार कर चुके हैं। सेवाकाल बढ़ाने से इनकार करने वाले इन राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार करने का आदेश दिया है। अब इस मामले पर पांच अक्टूबर को सुनवाई होनी है।