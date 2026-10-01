1 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

500 से 6500 रुपए में गरबा पार्टनर? वायरल ट्रेंड के पीछे छिपा साइबर स्कैम, गुजरात के बाद अब जयपुर पुलिस भी अलर्ट मोड पर

फेस्टिव सीजन में “ रेंट ए गरबा पार्टनर” सावधान! साइबर ठगी का आया नया ट्रेंड। सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम पैकेज के नाम पर फीस मांगी जा रही। साइबर ठग दो घंटे से लेकर पूरी रात की कंपनी, मैचिंग ड्रेस, डांस स्टेप्स, सेल्फी और रील्स का वादा कर रहे।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

MOHIT SHARMA

Oct 01, 2026

AI generated image of Dandiya Nights Online Scams

AI generated image of Dandiya Nights Online Scams

नवरात्रि और गरबा का मौसम आते ही सोशल मीडिया पर एक खतरनाक ट्रेंड वायरल हो गया है। “रेंट ए गरबा पार्टनर” या “Rent a Partner” के नाम पर सस्ते-महंगे पैकेज ऑफर किए जा रहे हैं। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच की चेतावनी को शेयर करते हुए लोगों को सावधान किया है। वहीं, राजस्थान में भी यही स्कैम जयपुर तक पहुंच चुका है। दोनों जगह पुलिस ने जनता को सतर्क रहने की अपील की है।

वायरल ऑफर में छिपा खतरा क्या है?

सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम पर सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम पैकेज के नाम पर 500 से 6,500 रुपए तक की फीस मांगी जा रही है। दो घंटे से लेकर पूरी रात की कंपनी, मैचिंग ड्रेस, डांस स्टेप्स, सेल्फी और रील्स का वादा किया जाता है। अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने साफ चेतावनी दी है कि ऐसे पोस्ट अनजान लिंक, क्यूआर कोड या डाउनलोड प्रॉम्प्ट की ओर ले जा सकते हैं। इससे न सिर्फ पैसे जा सकते हैं, बल्कि मोबाइल और बैंक अकाउंट भी हैक हो सकते हैं।

सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल को मिली जानकारी

अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच की डिप्टी कमिश्नर डॉ. लवीना सिन्हा ने वीडियो में बताया कि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के जरिए ये पोस्ट उनके ध्यान में आए। पुलिस जांच कर रही है कि इनके पीछे धोखाधड़ी या दुर्भावना है या नहीं। कई मामलों में भुगतान के बाद सेवा नहीं मिलती, या फिशिंग लिंक और मैलवेयर के जरिए अकाउंट साफ कर दिए जाते हैं। अनजान प्रोफाइल से बातचीत और पैसे ट्रांसफर करने से वित्तीय नुकसान के साथ व्यक्तिगत जानकारी चोरी का भी खतरा रहता है। इसलिए Cyberdost और अहमदाबाद पुलिस ने समय रहते अलर्ट जारी किया, ताकि लोग ठगी का शिकार न हों। साइबर फ्रॉड होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।

राजस्थान में भी सामने आया मामला

राजस्थान में भी ऐसा मामला सामने आ चुका है। गुजरात और महाराष्ट्र के बाद जयपुर में “रेंट ए गरबा पार्टनर” के नाम पर साइबर ठगी के प्रयास दर्ज हुए हैं। जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण के अनुसार, ठग त्योहारी सीजन में नए-नए तरीके अपनाते हैं। आकर्षक पोस्टर और लिंक भेजकर बेसिक जानकारी लेते हैं, पैसे जमा करवाते हैं और फिर संपर्क तोड़ देते हैं।

जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज ने बताया कि कुछ शिकायतें आई हैं, जिनमें सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम कैटेगरी के साथ 1,000 से 5-6 हजार रुपए तक के ऑफर दिए गए। कुछ मामलों में क्यूआर कोड, फिशिंग लिंक या APK फाइल भेजकर बैंक डिटेल्स चुराने की कोशिश भी हुई। जयपुर पुलिस ने युवकों को विशेष रूप से सतर्क रहने की सलाह दी है।

कैसे बचें इस ठगी से?

किसी भी अनजान प्रोफाइल पर भरोसा न करें। पैसे भेजने से पहले व्यक्ति की पूरी पहचान जांच लें। अज्ञात लिंक या क्यूआर कोड पर क्लिक न करें। व्यक्तिगत या बैंक जानकारी कभी साझा न करें। अगर पहले से भुगतान कर चुके हैं तो तुरंत नजदीकी थाने या साइबर सेल में रिपोर्ट करें। त्योहार का मौसम खुशियों का है, लेकिन साइबर ठग इसी मौके का फायदा उठाते हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

01 Oct 2026 10:24 am

Published on:

01 Oct 2026 10:24 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / 500 से 6500 रुपए में गरबा पार्टनर? वायरल ट्रेंड के पीछे छिपा साइबर स्कैम, गुजरात के बाद अब जयपुर पुलिस भी अलर्ट मोड पर

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Scholarship: राजस्थान में छात्रवृत्ति और स्कूटी योजनाओं के आवेदन शुरू, 30 नवंबर तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

Rajasthan Scholarship Scheme
जयपुर

Octave 2026: जयपुर में आज से सजेगा पूर्वोत्तर का रंगमंच, ऑक्टेव-2026 में दिखेगी 8 राज्यों की लोक संस्कृति

Octave 2026
जयपुर

‘हम औरतें अपने आप की, नहीं किसी के बाप की’, जयपुर में पत्रिका गेट पर रात को महिलाओं के नारों ने खींचा सबका ध्यान

Jaipur midnight walk
जयपुर

जयपुर लेबर कोर्ट से सामने आया अनोखा मामला, स्टेनोग्राफर नहीं मिला तो जज ने खुद हाथ से लिखे 159 फैसले, जानें पूरी कहानी

Judge Dinesh Gupta
जयपुर

Rajasthan Politics: पंचायत चुनाव की घोषणा से पहले उम्मीदवारों के डेटा पर गरमाई सियासत, BJP-Congress के नेता हुए आमने-सामने

Tikaram Jully Madan Rathore Govind Singh Dotasra
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.