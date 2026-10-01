500 से 6500 रुपए में गरबा पार्टनर? वायरल ट्रेंड के पीछे छिपा साइबर स्कैम, गुजरात के बाद अब जयपुर पुलिस भी अलर्ट मोड पर

अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच की डिप्टी कमिश्नर डॉ. लवीना सिन्हा ने वीडियो में बताया कि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के जरिए ये पोस्ट उनके ध्यान में आए। पुलिस जांच कर रही है कि इनके पीछे धोखाधड़ी या दुर्भावना है या नहीं। कई मामलों में भुगतान के बाद सेवा नहीं मिलती, या फिशिंग लिंक और मैलवेयर के जरिए अकाउंट साफ कर दिए जाते हैं। अनजान प्रोफाइल से बातचीत और पैसे ट्रांसफर करने से वित्तीय नुकसान के साथ व्यक्तिगत जानकारी चोरी का भी खतरा रहता है। इसलिए Cyberdost और अहमदाबाद पुलिस ने समय रहते अलर्ट जारी किया, ताकि लोग ठगी का शिकार न हों। साइबर फ्रॉड होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।