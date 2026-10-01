Jodhpur: 7 राफेल लेकर भारत आए फ्रांस के मेजर जनरल, ‘तरंग शक्ति’ युद्धाभ्यास में हुए शामिल, जानें क्या बोले?

जोधपुर। राजस्थान के आसमान में इन दिनों भारत और मित्र देशों के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान अपनी युद्धक क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। जोधपुर एयरबेस पर चल रहे ‘तरंग शक्ति-2026’ में फ्रांस की एयर एंड स्पेस फोर्स भी शामिल हुई है। फ्रांस के मेजर जनरल जूलियन सबेने सात राफेल विमानों के साथ भारत पहुंचे हैं। उन्होंने भारतीय वायुसेना के साथ लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों और युद्धाभ्यास के दौरान अनुभव साझा करने को अहम बताया।